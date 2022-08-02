İSKİ 223 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla 223 sözleşmeli personel alınacak.

Sınava girmek isteyen adayların 15 Ağustos - 19 Ağustos 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvurunu formunu doldurmaları gerekmektedir. Adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.

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