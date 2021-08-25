İskilip Caddesinin 300 metresi yenileniyor

Çorum Belediyesi bir yandan yeni yollar yaparken bir yandan da eskiyen ve bozulan yollarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Şehir içi ulaşımı iyileştirme projeleri ile Çorum’a modern kavşaklar ve yollar kazandıran Çorum Belediyesi, asfalt zemini bozulan yollarda yenileme çalışmalarını da sürdürüyor.

Yolun kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, “İskilip Caddemizin Çevre Yolundan Belediyemiz Eski Temizlik İşleri Müdürlüğü yerleşkesine kadar olan 300 metrelik kısmında 8 metre genişliğinde olan yolda yenileme çalışması başlattık. Uzun yıllar dayanacak bir yol yapmak için mevcut yolu 1.5 metre derinliğinde kazıp altyapısını bitirdikten sonra dolgularını yaparak asfalt dökümü gerçekleştireceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021, 12:55