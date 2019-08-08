İskilip'e yeni Kaymakam

İçişleri Bakanlığı, 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle İskilip Kaymakamlığı görevine, Korkut İlçe Kaymakamı Muharrem Eligül getirildi.

İskilip eski Kaymakamı Beyazıd Bestami Alkan ise Manisa Vali Yardımcılığı'na atandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 403 mülki idare amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Buna göre, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevli 10 mülki idare amirinin yerleri değiştirildi, 13 kaymakam ve 4 vali yardımcısı bakanlık merkezinde değişik görevlere getirildi. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevli 29 mülki idare amiri ise yapılan değerlendirmeler neticesinde mülkiye müfettişliğine atandı.

Merkezde görev yapan 4 mülki idare amirinin, vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atamaları yapıldı. Söz konusu kararname ile geçen dönemde de uygulanmasına gayret edilen atamalar ile vali yardımcıları kaymakamlık görevine getirilerek bu kapsamda 616 olan vali yardımcısı sayısı 3 yıllık süreç içerisinde 315'e indirildi.

2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İskilip Kaymakamı Beyazıd Bestami Alkan’ın Manisa Vali Yardımcılığına atanmasının ardından İskilip Kaymakamlığı görevine Muharrem Eligül atanmıştır.

Muharrem ELİGÜL KİMDİR ?

1983 yılında Kırıkkale`de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara`da tamamladı. 2005 yılında Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Trabzon Tonya ve Konya Derbent İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerini yaptı. 2010-2012 yılları arasında Konya Yalıhüyük İlçe Kaymakamlığına, 2012/473 sayılı Müşterek Kararname ile Adana Saimbeyli Kaymakamlığına, İçişleri Bakanlığının 02.09.2014 tarihli ve 2014/1032 sayılı kararnamesiyle Bingöl Vali Yardımcılığına, 28/6/2015 tarihli ve 2015/398 sayılı kararname ile Güroymak Kaymakamlığına atandı.

İçişleri Bakanlığının 02/12/2016 tarihli ve 2016/861 sayılı son Mülki İdari Amirleri Kararnamesi ile Erzurum Vali Yardımcılığı görevinde iken Sayın Muharrem Eligül, 31.08.2018 tarih ve 2018/157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Muş İli Korkut Kaymakamlığına, 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İskilip Kaymakamlığı'na atandı.