İskilip GES projesine kredi izni

Ödenek problemi yüzünden hayata geçirilemeyen İskilip Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinin hayata geçmesi için önünde engel kalmadı.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük ile görüşerek İskilip GES projesine kredi talebini iletti. Genel müdür Yusuf Büyük ise projenin kredisinin hazır olduğu müjdesini verdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu İskilip AK Parti Teşkilatında basın toplantısı düzenleyerek, GES projesinin kredi sorunun çözülmesi ve ilçenin diğer projelerinde gelinen son nokta hakkında açıklamalarda bulundu.

Bütün dünyanın ve insanlığın, bundan dört yıl önce 2018’de başlayan küresel ekonomik kriz ile mücadele ettiği bir dönemde, 2020’nin başlarından itibaren zorlu Covit salgının başlamasıyla, maalesef, hem ekonomik olarak, hem hayat pahalılığı, açlık, yoksulluk olarak hem de salgın nedeniyle canının derdine düştüğünü belirten Milletvekili Erol Kavuncu, “Ayrıca bütün dünyada meydana gelen kuraklık nedeniyle ciddi sıkıntılar da bu sürece eşlik ediyor. Maalesef bütün bunlar yetmezmiş gibi Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte, 3. Dünya tehdidi ile karşı karşıya kalındı. Bu arada bütün dünyada enerji, petrol, elektrik, doğalgaz fiyatları sadece bir, bir buçuk yıl öncesine göre 5 kat, 10 kat zamlandı. Bu artışlar gıda, un, yağ, şeker başta olmak üzere diğer emtia fiyatlarını iğneden ipliğe bütün dünyada kat kat arttırdı. Bu gün birçok mal ve emtia da tabir yerindeyse yok satıyor ve kıtlık alarmları çalmaya başladı”dedi.

‘TÜRKİYE, HEDEFLERİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR’

Bütün dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın dirayetli liderliğindeki güçlü Türkiye’nin, hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Milletvekili Kavuncu, “Bir yandan, alınan tedbirlerle bütün dünyayı tehdit eden ekonomik krizlerin etkisinin, ülkemize, vatandaşımıza yansıması en aza indirilmek için çalışılırken, diğer taraftan yatırımlarımıza da hız kesmeden devam ediliyor. Her gün yeni temellerin atılmasına, yeni açılışların yapılmasına hep birlikte şahit oluyoruz. En son, Ecdada saygı geleceğe armağan “1915 Çanakkale Köprüsü’’ gibi dünyada eşi benzeri olmayan bir hizmet daha aziz milletimizin hizmetine sunuldu. Diğer taraftan dış politikada da tabir-i caizse dünyanın en başarılı diplomasisini yürüten ülke Türkiye. Bu anlamda tüm Türkiye’de olduğu gibi il merkezimde, ilçelerimizde Çorumumuz’un tamamında yatırımlarımız artarak devam ediyor. Geçtiğimiz cumartesi günü Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varan Çorum’da 650 kişiye istihdam sağlayan ve 320 milyon yatırım bedelli 25 fabrikanın ve 4 projemizin toplu açılışını gerçekleştirdiler. Aynı gün İskilip’imizin ve Çorum’umuzun marka değeri Greyder Fabrikası ziyaret edilerek beklenti ve talepler not edildi” şeklinde belirtti.

Basın toplantısında İskilip’e son dönemde önemli yatırımların kazandırılması için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Kavuncu, bu kapsamda birebir takip ettiği yatırımlar hakkında ise şu bilgileri verdi:

GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI YATIRIMLARI

“İskilipimiz’in gençlik ve sporla ilgili taleplerini ilettiğimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatları doğrultusunda, İskilip Gençlik Merkezi’miz ihale aşamasına geldi. Olimpik Yüzme Havuzu ve Güreş Eğitim Merkezi ile ilgili olarak her şey tamamlandı. İskilip Belediyemiz ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız sözleşme yapıp ihaleye çıkacak. İnşallah yakın zamanda bu üç projenin de yapımına başlanacak.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizin, çocuklarımızın, hemşehrilerimizin; daha rahat, huzurlu, konforlu spor imkânlarına kavuşmaları için İskilipimiz’in spor alanındaki taleplerini yakandan takip ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bu hizmetleri İskilipimize kazandırıyoruz inşallah.

TOKİ KONUTLARI İÇİN İMAR DÜZENLEMESİ BEKLENİYOR

İskilip İlçemize Toplu Konut yapılması için yer tespiti yapıldı, imar çalışmaları devam ediyor. Muhtemelen mayıs, haziran aylarında Türkiye genelinde yapılacak olan toplu konutlar için ihale gerçekleştirilecek. “Türkiye Geneli 100 Bin Konut” yapım işi ihalesi içerisine İskilip ilçemize yapılacak olan TOKİ de dâhil edilecek. TOKİ, maliyetlerin artmasıyla ev fiyatlarının yükseldiği bir dönemde çok önemli bir ihtiyaç haline geldi. Bu anlamda İskilipimiz’e TOKİ yapılmasını oldukça önemsiyor, bu konuyu yakından takip ediyoruz. Kısa bir süre içerisinde imar çalışması tamamlandıktan sonra İskilipli hemşehrilerimin TOKİ talepleri toplanmaya başlanacak.

MİLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLARINA BAKAN’DAN YEŞİL IŞIK

İskilip Kapalı Spor Salonu, sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler anlamında ilçemizde toplu olarak yapılan etkinlikler için kullanılabilecek herhangi bir kapalı mekânın olmaması nedeniyle İskilip için çok önemli bir ihtiyaç. Eğitim ve öğretimle ilgili ilimizin öncelikli taleplerinin karşılanması için Salı günü Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer’i makamında ziyaret ederek taleplerimizi ilettim. Bu taleplerden bir tanesi de İskilip Kapalı Spor Salonu projemizin bedelinin revize edilerek ihale izninin verilmesiydi. Çarşamba günü Bakanımız cep telefonumuzdan bizzat arayarak, öncelikli olan taleplerimizin karşılanacağı müjdesini verdiler. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla çok kısa bir süre içerisinde İskilip Kapalı Spor Salonu’muzun ihalesi gerçekleştirilecek. Çok amaçlı olan salonumuz en kısa sürede inşa edilerek, gençlerimizin, halkımızın hizmetine sunulacak. Böylece İskilipimiz’in öncelikli ve önemli bir ihtiyacı daha karşılanmış olacak.

Ayrıca, Akşemseddin Anadolu Lisesi ve Pansiyonu, Azmimilli İlkokulu, Ebussuud Efendi İlkokulu deprem analizleri neticesinde yıkyap kapsamına alındı yeni binaları yapılacak. Atatürk İlk ve Ortaokulu deprem güçlendirme çalışmaları devam ediyor Misakı Milli İlkokulu ve Anadolu İHL güçlendirme için ihale işlemleri devam ediyor.

GES YATIRIMININ KREDİ SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Bütün dünyada yaşanan global ekonomik ve özellikle enerji krizi nedeniyle yenilenebilir çevre dostu enerji kaynakları stratejik bir önem kazanmıştır. Bu durumu daha önceden gören Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çevreci, yenilenebilir enerji kaynakları ülkemizde teşvik edilerek, desteklenmiştir. Bu kapsamda ülkemizde birçok bölgemizde yenilenebilir enerji üreten tesisler kurulmuştur. İl ve ilçelerimizde de söz konusu yenilenebilir enerji tesisleri kurularak, hem belediye bütçesine, hem ülke ekonomisine katkı sağlanırken hem de doğamızın korunmasına destek olunmuştur.

Geçtiğimiz Şubat ayı İskilip ziyaretimizde, AK Parti ilçe Başkanımız Yusuf Kaya ve Belediye Meclis Üyelerimiz İskilip ilçemize Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması konusunu gündeme getirmişlerdi. Belediyenin bu yatırım için İller Bankası’ndan kullanmak istediği kredi için kredi limitinin yeterli olmadığını, bu nedenle de projeyi hayata geçiremediklerini ifade etmişlerdi. Ancak bunun yanında çok önemli bu hizmet ve yatırımı da ilçeye kazandırmak istediklerini beyan ederek, destek istemişlerdi.

Bizde önceki gün İlbank Genel Müdürü Sayın Yusuf Büyük'ü AK Parti İskilip İlçe Başkanımız Yusuf Kaya ile birlikte makamında ziyaret ederek, İskilip İlçemize yapmak istediğimiz GES projesine finansal destek sağlanması talebimizi ilettik. İlbank Genel Müdürümüzden, İskilipimiz, belediyemiz, ülkemiz için çok önemli olan bu yatırım için kredimizin hazır olduğu müjdesini aldık. İskilip Belediyemizce gerekli kararlar alınıp, yazışmalar yaptıktan sonra süreç başlayacak. Bu sayede hem İskilip’e hem belediyemize hem de ülke ekonomisine uzun yıllar gelir sağlayacak olan bu önemli hizmeti İskilip’imize kazandırmış oluyoruz. Hayırlı olsun. Bütün bu hizmet ve yatırımlar için, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Bakanlarımıza, İl Bank Genel Müdürümüze, Milletvekillerimize, İl, İlçe Teşkilatlarımıza, hassaten İlçe Başkanımıza, Yönetimine ve Belediye Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum. Yatırım ve hizmetlerin İskilipimiz’e, Çorumumuz’a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Basın toplantısına AK Parti İskilip İlçe Başkanı Yusuf Kaya, İl Genel Meclisi Üyeleri Fehmi Yağlı ve Duran Bıyık ile teşkilat mensupları katıldı. (Haber Merkezi)