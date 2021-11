‘İskilip ilmin, irfanın, hoşgörünün şehridir’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray’ın sosyal medya hesabından İskilip ile ilgili yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, bağlı bulunduğu ipin ucundan millete olan düşmanca bakış açısını her fırsatta açık ettiğini belirterek açıklamasına başlayan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, “İP Milletvekili Aytun Çıray, içinde taşıdığı bölücü fikirleri kabına sığdıramayıp, artık her fırsatta ağzından taşırmaktadır. Bağlı bulunduğu ipin ucundan milletimize olan düşmanca bakış açısını her fırsatta açık etmektedir. Daha dün vatan toprağını bölgesel ayrım söylemiyle bölmeye yeltenen hadsize haddini bildiremeyen genel başkanlarından sonra, Aytun Çıray twitter yoluyla İskilip ilçemizi zikrederek toplumumuzu doğup büyüdükleri, yaşadıkları yerleşim yerlerine göre ayrıştırma fitnesini dillendirmiştir. Şunu zatın bilmesi gerekir ki; İskilip ilçemiz ilmin, irfanın, hoşgörünün şehridir. Bizans’ı yerle yeksan eden Fatih Sultan Mehmet Hanın Hocası Akşemseddin Hazretlerine ev sahipliği yapmış, Akşemseddin Hazretlerinin eli, nefesi değmiş olan kadim bir ilçemizdir. İskilipli vatandaşlarımız ise teröriste özgürlük isteyenleri, teröristle kahvaltıyı midesi kaldıranları, bebek katillerini demokrasi kahramanı gibi gösterenleri, devlet ve millet düşmanlarıyla yoldaşlık edenleri gayet iyi bilmektedir. Türk milletini ayrıştırıcı her sözün, her faaliyetin karşısında olduğumuzu haykırarak, İskilip ilçemizi bölücü faaliyetlerine malzeme yapma gayreti içeren cehalet dolu paylaşımların sahibi Aytun Çıray'ı şiddetle kınıyorum.”dedi. (Haber Merkezi)