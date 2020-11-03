İskilip yolunun Haremidere inişine kadar olan kısmı yıl sonuna bitecek

FATİH AKBAŞ

Göreve yeni başlayan Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov yol projelerini incelemek üzere Çorum’a geldi.

Vali Mustafa Çiftçi, Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte İskilip yoluna giden Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov yol çalışmalarının son durumu hakkında bilgi aldı.

Yol çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Milletvekili Erol Kavuncu, “Çorum'u, İskilip, Bayat, Uğurludağ ilçelerimize bağlayan, aynı zamanda ilimizin Çankırı-Ankara-İstanbul bağlantısı İskilip yolumuzda incelemelerde bulunduk. Yoğun bir şekilde çalışmaların devam ettiği yolumuzda yetkililerden aldığımız bilgilere göre, yılsonu itibariyle Çorum-İskilip istikametinde 26. kilometre Haremideresi inişine kadar yolumuz tamamlanacak. 2021 yılı sonu itibariyle de yolumuzun geri kalan bölümü de büyük ölçüde tamamlanarak hizmete açılacaktır” dedi.

Osmancık ve İskilip yollarını Çevre Yolu ile buluşturacak olan Akşemsedddin Caddesindeki Seviyeli Kavşak hakkında da bilgi veren Milletvekili Kavuncu; “Ayrıca Osmancık'tan gelip İskilip yolu ile birleşen Ömerbey Kavşağı ile Çevre Yolunda kesişen Akşemsedddin Caddesindeki Seviyeli Kavşaklarda proje çalışmalarımız son aşamaya geldi ihalesi yapılarak inşaat işlerine başlanacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.