İskilip’i bal üretim merkezi yapacak projeye Bakanlık onayı

İskilip İlçe Tarım Müdürlüğü görevini yürütürken görevden alınan Mustafa Serdar Çorumlu’nun bir projesi daha Bakanlık tarafından kabul edildi. Bu proje hayata geçirildiği zaman İskilip önemli bir bal üretim merkezi olma imkanı elde etmiş olacak.

Orta Anadolu arı ırkının geliştirilmesi için İskilip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün hazırladığı proje Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edildi.

Proje kapsamında İskilipli arı üreticilerine 1000 adet Orta Anadolu ırkı ana arı dağıtılacak.

Projeyle verimsiz arı ırkları ıslah edilerek kovan başı bal verimi yükseltilecek ve ilçe bal üreticilerinin bilinçli arıcılık yapmalarına katkı sağlanacak.

Arı dağıtımı kovan bölme zamanında yapılacağı için aynı zamanda ilçeye 1000 kovan arı kazandırılmış olacak.

Geçtiğimiz hafta da İskilip Ziraat Odası’nın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile hazırladığı ‘Dondurarak Sebze Meyve Kurutma Tesisi Projesi’ Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca (DOKAP) kabul edilmiş ve sözleşmeler imzalanmıştı. Proje bütçesi 6 milyon TL olan ek bütçeyle birlikte 9 milyon TL olacağı tahmin edilen, projeye DOKAP destek verecek.

STK’LAR MÜDÜRÜN GÖREVE İADESİNİ İSTEMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde İskilip’li sivil toplum kuruluşları yaptıkları ortak açıklamada İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından görevden alınan İskilip İlçe Tarım Müdürü Mustafa Serdar Çorumlu’nun ilçenin kalkınması için yaptığı başarılı çalışmalara dikkat çekerek göreve iadesini istemişlerdi.(Haber Merkezi)