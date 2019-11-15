İskilip’in taleplerini Ankara’ya ilettiler

FATİH AKBAŞ

AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mustafa Lek, beraberindeki heyetle ilçenin sorunlarının çözümü noktasında Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Başkan Lek, ilk olarak İlçede bazı branşlarda yaşanan doktor sıkıntısını dile getirmek üzere İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Selim Asaroğlu ile birlikte Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’i ziyaret etti.

Ziyarette eksik olan branşlarda doktor ihtiyaçlarını dile getirdiğini belirten Lek,

“Ayrıca İskilip'e Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi kurulması hakkında da istişarede bulunduk. 4 Şubat’ta yapılacak olan Şehid Alim İskilipli Atıf Hoca programına da davet ettik. Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir’e ilgi, alaka ve güzel temennilerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Mustafa Lek, daha sonra beraberindeki heyetle Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı hemşehrimiz Nurettin Kulalı’yı ziyaret etti.

Lek, daha önce Nurettin Kulalı’nın girişimleri ile MTA tarafından 2014 yılında yapılan sondaj çalışmasının yenilenmesi ve İskilip’te termal su kaynakları aranması noktasında istişarelerde bulundu.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı İdari Mali İşler Daire Başkanı hemşehrimiz Ahmet Yabacıoğlu’nu da ziyaret eden İskilip heyeti Bakanlığın ilçede ki yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlere AK Parti İskilip İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Kestek ve Selim İstanbulluoğlu’da katıldı.