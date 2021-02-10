‘İskilipli Atıf Hoca’ya iade-i  itibar verilmeli’

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, İskilipli Atıf Hoca’ya iade-i itibar verilmesi gerektiğini söyledi. Şanal, tarihsel bilgilerden uzak bazı hazımsızların, İskilipli Atıf Hoca’nın yâd edilmesinden rahatsızlık duymalarının, bu defa da katılımcılara saldırmayı hedef seçtiklerini ifade etti.

İskilipli Atıf Hoca’nın büyük bir alim olduğunu ve milletin derdi ile dertlenen bir isin olduğunu hatırlatan İsmail Şanal, milletin gönlünde tertemiz bir isim olarak yer eden İskilipli Atıf Hoca’nın kanunlar nezdinde de iade-i itibarının yapılmasının gerekliliğine işaret etti.

Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, açıklamasında şunları söyledi, “İskilipli Muhammed Atıf Efendi, 1876-1926 yıllarında yaşamış, İstanbul Darül Funün’un İlahiyat bölümünden mezun olmuş, Kabataş Lisesi’nde Arapça muallimliği, Medreseler Müfettişliği, Medresetü’l-İrşad “Hikmet-i Teşri” müderrisliği gibi bir çok önemli görevde bulunmuş, bir çok eseri bulunan ilim aksiyon ve dava adamıdır. O’nun sadece bir âlim olmayıp, milletinin derdi ile dertlenmiş, ülkenin istiklâli ve istikbali için kafa yormuş bir kişi olarak cemiyet hayatı içinde yer aldığını eserlerinden ve hatıratlardan anlıyoruz. Adından da anlaşılacağı üzere Atıf Hoca, ilimizin İskilip ilçesinde doğmuş ve ilk tahsilini de burada yapmıştır.

Tarih maalesef onu hep idam sehpasında bir hoca olarak tanıttı. Adı kayıtlarda İskilipli Atıf Hoca olarak geçti. Uzun yıllar kimse ne onu okumayı ne de araştırmayı denedi. Zira yasaklı bir isim, yasaklı bir hoca idi.

Tarihe kayıt düşülen 4 Şubat 1926’da İstiklal Mahkemesi’nin kararı ile gerçekleşen idamın arkasından Ankara’da kimsesizler mezarlığına defnedilen İskilipli Atıf Hoca’ya reva görülen bu muamele milletin vicdanını kanatmış, yaşamı, ilmi, eserleri, vatan ve millet sevgisi ortada olan İskilipli Atıf Hoca’yı milletimizin kahir ekseriyeti her daim dualarında, gönüllerinde yaşatmaya devam etmiştir. Nitekim geçen yıl da Çorum Valiliğimiz, Çorum Belediye Başkanlığımız, Hitit Üniversitemiz ve Atıf-Der iş birliğiyle İskilipli Atıf Hoca anılmış ve bilimsel bir sempozyumda ilmi, içtimai ve siyasi yönleriyle ele alınmıştır. Bu yıl da 4 Şubat’ta ölümünün 95. yıl dönümü münasebeti ile mezarı başında düzenlenen anma törenine Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi ve bir çok devlet erkanının katılması, milletini bir türlü anlamak istemeyen, onun derdiyle dertlenmeyen, yapılan yanlışlardan ders almayan güruhu rahatsız etmiştir. İskilipli Atıf Hoca’nın anılmasını hazmedemeyenler bu defa anma törenine katılanlara saldırmıştır.

İstiklal Mahkemelerinin işleyiş şekli, mahkemelerde karar veren hakimlerin hukuk eğitimi dahi almamış asker kökenli kimseler olması, mahkeme heyetinin yasaların üstünde karar verme gibi durumları ortadayken bu yanlış kararları savunmak tarihten ders almamaktır. Bu millet, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrası idam edilen Başbakan Adnan Menderesi ve beraber idam edilen bakanları unutmadı. Bu millet 80 darbesinde idam edilen gencecik evlatlarını unutmadı.

Yıllar sonra Başbakan Adnan Menderes’e ve beraber idam edilen bakanları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’a iade-i itibarları verildi ve milletin vicdanı biraz olsun rahatlamış oldu. Merhum Nurettin Topçu’nun ifadesiyle millete gözdağı vermek ve sindirmek amacıyla zulmen verilen İskilipli Atıf Hoca’nın idam kararı da milletin vicdanını kanatmaya devam etmektedir. Bu millet artık bu yanlışlardan dönülmesini, İskilipli Atıf Hoca’ya iade-i itibarının verilmesini bekliyor. Anma törene katılan Vali’nin devlet erkanının eleştirilmesini değil.”

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 16:13