İskilip’te Ahilik Duası geleneği

İskilip’te geleneksel hale gelen Ahilik Duası bu Kurban Bayramı’nda da devam etti.

Sabah saatlerinde İskilip Ulu cami önünde gerçekleştirilen Ahilik Duası’nda geçmişte vefat eden esnaflar için Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak dua edildi.

Ahilik Duası’na İskilip Kaymakamı Beyazıd Bestami Alkan, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilip Müftüsü Nurettin İçtüzer, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ziya Balcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu, Zabıta Amiri Aydın Müzde, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ali Arıcı, Saadet Partisi İlçe Başkanı Yavuz Katırcı, Şoförler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmet Uslu ve çok sayıda esnaf katıldı.

Ahilik Duasında konuşan İskilip Kaymakamı Beyazıd Bestami Alkan; “Manisa Vali Yardımcılığı’na tayinim çıktı, siz değerli kardeşlerimi Manisa da işiniz düştüğü anda açık bir tane kapınız olduğunu belirtmek isterim. Sizlerle iyi işler başardık, haklarınızı helal ediniz” dedi.

Ahiliğin önemi ve duaya katılım hakkında açıklama yapan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmet Uslu ; “Duamıza gelen ve gelemeyen tüm herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Allah vefat etmiş esnaflarımızdan ve bu duaya katılan, katılamayan herkesten razı olsun. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum, Rabbimden birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaştırmasını niyaz ediyorum” diye konuştu

Ahilik Duasında konuşan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ise; “Saygıdeğer esnaf abilerimiz, kardeşlerimiz Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarım. İnşallah bir daha ki ahilik günümüz daha etkili ve daha kalabalık esnaf kardeşlerimizin buraya katılmalarını temenni ediyorum.” dedi

İskilip’te bu sene ilkini düzenleyecekleri Dolma- Turşu ve Çilek Festivali’ne herkesi davet eden Sülük, ayrıca bayramın 4.günü Karakucak Güreşleri gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.