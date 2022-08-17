‘İskilip’te dere ıslah çalışması yapılmalı'

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, 15 Ağustos Pazartesi günü İskilip’te yaşanan sel afeti sebebi ile geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Faruk Cıdık, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Yaşanan afet sebebiyle kıymetli ilçe halkına büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Elhamdülillah can kaybımız yok Rabbim beterinden korusun. Aslında geçtiğimiz yıl İskilip İlçe Başkanımız Yavuz Katırcı bu tür felaketlerin ilçede sık sık yaşanmakta olduğunu, dere ıslah çalışmalının ivedilikle yapılması gerektiğini gerek sosyal medyada ve gerekse yerel basında gündeme taşımakta idi. Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması adına yetkililerin, siyasilerin, sivil toplum kuruluşların, muhtarların tüm İskilip halkının can ve mal kayıpları olmadan çözümü üzerlerine vazifedir” (Haber Merkezi)