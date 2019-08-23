İskilip’te traktör kazası: 2 yaralı

İskilip'e bağlı Akçasu köyünde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü tarlaya uçtu.

Kaza, 21 Ağustos 2019 Çarşamba günü 02.40 sıralarında İskilip’in Akçasu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. isimli şahıs yönetimindeki traktör, yolların yağışlar sonucu yolun kaygan olması sebebiyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Kaza neticesinde; traktör sürücüsü hayati tehlikesi olmayacak şekilde, traktörde yolcu olarak bulunan K.F ise hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandı.

İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan K.F, yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.