İŞKUR 385 kişiyi istihdam edecek

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 4.5 ay süreyle 385 kişinin istihdam edileceği açıklandı.

İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, TYP için son başvuru tarihinin 29 Ağustos olduğunu, 1 Eylül Perşembe günü saat 10.00’da İŞKUR İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda noter huzurunda çekilecek kuranın kurumun sosyal medya platformlarından canlı yayınlanacağını söyledi.

Açıklamaya göre, 5 Eylül 2022 ile 19 Ocak 2023 tarihleri arasında İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’ne bağlı okullarda çalışacak işçiler çevre düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik faaliyetlerinde görev yapacak.

Çalışanlara program boyunca İŞKUR tarafından asgari ücret ödenecek.

Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşların 29 Ağustos tarihine kadar Alo 170 hattı üzerinden veya İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden başvuru yapabilecekleri belirtildi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2022, 14:45