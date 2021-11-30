İŞKUR desteğiyle kendi işlerini kuracaklar

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, kendi işini kuracak Hamit Çetin ve Kerem Fırat ile işbirliği protokolü imzaladı.

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun kararı çerçevesinde, Hamit Çetin ve Kerem Fırat’a İŞKUR İl Müdürlüğünce 106.050,00 TL kaynak tahsis edilerek 50’şer adet küçükbaş hayvan alımı gerçekleştirilecek ve üç yıl boyunca İl Müdürlüğünce takibi yapılarak üç yılın sonunda alınan hayvanlar proje sahibine hibe edilecek.

Aynı kapsamda, 2022 yılında da engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan eski hükümlülere ve engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecek. Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak.

Kurumun www.iskur.gov.tr internet adresi "Duyurular" bölümünde yayınlanmış Başvuru Rehberi ve Formuna göre hazırlanarak 3 Aralık 2021 tarihine kadar sunulan projelerin, kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebileceği belirtildi. (Haber Merkezi)