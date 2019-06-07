İŞKUR İş Kulübü eğitimlere başladı

İŞKUR İl Müdürlüğü, ‘İş Kulübü’ uygulamasını Çorum’da hayata geçirdi.

İŞKUR İl Müdür Vekili Zeki Karaman yeni uygulama hakkında verdiği bilgide İş Kulüplerinin, kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, eski hükümlüler, tedavi görmüş eski madde bağımlıları, Roman vatandaşlar gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik motivasyon artırmayı ve yöntem desteği vermeyi hedefleyen yoğunlaştırılmış bir iş ve meslek danışmanlığı programı olduğunu belirtti.

Zeki Karaman İş Kulüpleri hakkında şu bilgileri aktardı:

“İş Kulüplerinde, çalışmak isteyen herkese göre bir iş bulunduğunu, o işe girebilmek için neler yapmanız gerektiğini, tecrübe sahibi olmadan da iş bulunabileceğini, hangi yollarla iş arayabileceğinizi, iyi bir özgeçmişin nasıl hazırlanacağını, iş görüşmelerinde nasıl davranmanız gerektiğini, işe kabul edilmeniz için küçük ama önemli detayları, alanında tecrübeli İş ve Meslek Danışmanlarımızdan bu bilgileri teorik olarak öğrenecek aynı zamanda uygulayarak pekiştirebilecekler. Katılımcılar 6-15 kişilik gruplar şeklinde 2-5 gün arası süren eğitimlerle hem eğlenecek hem öğrenecek hem de pratik yapma imkânı bulacaklar. Bu süreçte, İş Kulübü programını tamamlayıp işe giren eski katılımcılarımızın ve özel firmaların İnsan Kaynakları departmanın da görev yapan insan kaynakları uzmanlarından tecrübelerini dinleyerek iş bulmaları kolaylaştırılacak. Çorum İş Kulübü olarak ilkini 28-30 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz eğitimimiz Çorum Belediye Başkanlığı ve Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü katkılarıyla Çorum Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünde denetimleri devam eden 15 kişilik gruba iş arama beceri, kendini tanıma, etkin bir öz geçmiş hazırlama, iş arama ağı, telefonla iş görüşmesi, mülakat ve mülakat teknikleri gibi birçok konunun ele alındığı eğitim verilmiştir”

Çorum İş Kulübü’nün ilk eğitiminin sonunda katılımcılara sertifikaları Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan, Çorum Denetimli Serbestlik Müdürü Nuh Yılmaz ve Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Zeki Karaman tarafından takdim edildi.

İŞKUR İl Müdür Vekili Zeki Karaman, temel amacı çalışmak isteyen herkese iş olduğu fikrinin işsizlerde oluşmasını sağlamak olan İş Kulübünün, ayrıca işsizlerin öz güvenini yükselterek ve gerekli sunum tekniklerini uygulayarak işsizlerin açık işlere yönlendirilmelerini kolaylaştırmayı hedeflediğini belirterek, “Eğitim sonrasında katılımcıların hedefine ulaştığındaki mutluluğunu görmek, bizlere her geçen gün daha da güç veriyor. İş bulmakta zorlanan vatandaşlarımızı Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün yeni bir hizmeti olan İş Kulübü eğitimlerine davet ediyor bu kulüpte iş var diyoruz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)