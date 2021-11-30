İŞKUR, kadınlara meslek öğretecek

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Çorum İl Müdürlüğü’nün meslek edindirme kursları devam ediyor.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarında alınan kararlar gereği, Çorum’da kırsalda kadın girişimciliğinin özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım imkânlarının geliştirilmesi, kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi, kırsalda kadın girişimciliğinin artırılması ve istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına katkı sağlamak amacıyla, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinin işbirliği ile altı ilçede üç farklı meslekte 140 kişilik mesleki eğitim kursları başlayacak.

Eğitim süresince kursiyerlere; protokol ve ilgili mevzuat gereği günlük 35 TL kursiyer cep harçlığı ödenecek ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta prim giderleri karşılanacak.

Açılan kursların başvuru tarihleri ve kontenjan durumlarının, kurum internet sayfasında (www.iskur.gov.tr) detaylı olarak belirtildiği ve kurslara katılmak isteyenlerin İŞKUR'a iş arayan kayıtlarını yaptırarak katılmak istediği kursların kursiyer seçme mülakatlarında hazır bulunmaları gerektiği belirtildi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2021, 18:37