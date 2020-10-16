İŞKUR yeni binasına yıl sonu taşınıyor

FATİH BATTAR

Yapımına 2018 Nisan ayında başlanan İŞKUR yeni hizmet binası Aralık ayında hizmete giriyor.

2019 yılı Ocak ayında iki işçinin asansör boşluğuna düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi ile inşaat durmuştu.

Kazadan dolayı müteahhit firma sıkıntı yaşamış ve inşaat 1 yıl boyunca devam etmemişti. İŞKUR yeni hizmet binası ile ilgili Kasım 2019’da Çorum’a gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi vermiş ve binanın tamamlanması için 5 milyon TL ödenek Aralık ayında gönderilmişti.

Ödeneğin gelmesinin ardından 2020 yılında yeniden ihalesi yapılan binanın Aralık ayında hizmete gireceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020, 20:04