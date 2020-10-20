İŞKUR’a takdirname

İŞKUR Genel Müdürlüğü, başarılı çalışmalarından dolayı İŞKUR Çorum İl Müdürü Ali Şahan ve personelini takdirname ile ödüllendirdi.

Uzun yıllardan beri Çorum Sosyal ve Güvenlik Kurumu’nda başarıyla görev yaptıktan sonra Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne İl Müdürü olarak atanan Ali Şahan başarılı çalışmalarına burada da devam ediyor.

Her gün yüzlerce kişiye hizmet sunulan kurumunun Çorum’da sorunsuz bir şekilde hizmetlerini sürdürmesinde önemli rol üstlenen Ali Şahan, personelleriyle birlikte başarılı çalışmalarından dolayı daha önce Çorum Valiliği’nce “Başarı Belgesi” ile ödüllendirildi.

Şahan ve ekibi son olarak da İŞKUR Genel Müdürlüğünce Takdir Belgesi ile ödüllendirildi.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan İl Müdürü Ali Şahan, Covid 19 Pandemi süreci dahil olmak üzere en zor süreçlerde, tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte mesai mevhumu gözetmeksizin özverili bir şekilde çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Pandemi nedeni ile ziyaret edemedikleri işverenleriyle ve yüz yüze görüşemedikleri iş arayanlarla online kanallar aracılığı ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirten İl Müdürü Şahan, Pandemiden dolayı bir çok işyeri/kurum faaliyetlerini azaltırken, İŞKUR olarak İşbaşı Eğitim Programları, Meslek Edindirme Kursları, İstihdam Hizmetleri, İşsizlik Sigortası, Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri ile işverenlerin, iş arayanların, kursiyerlerin hep yanında olduklarını kaydetti.

Son olarak da yüz yüze eğitime geçmeye başlayan yarınların teminatı çocukların daha güvenli ve temiz okullarda eğitim almalarına katkı sunabilmek amacıyla Toplum Yararına Program kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı İl/İlçe/Köy okullarına Güvenlik ve Temizlik Görevlisi mesleklerinde TYP alımlarını gerçekleştirdiklerini açıklayan İl Müdürü Şahan, “Bu çalışmalarımız nedeniyle Genel Müdürlüğümüzce de Takdir Belgesi ile ödüllendirilmiş olmak bizleri ayrıca mutlu etmiş ve çalışma motivasyonumuzu artırmıştır. İlimizde istihdamın korunması ve artırılması, hizmet kalitemizi sürekli yükseltebilmek adına çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğimizin bilinmesini isterim” ifadelerini dile getirdi.