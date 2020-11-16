İŞKUR’da idari değişim

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Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü değişti.

İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan uzman olarak görevlendirilirken yerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Levent Tuzcu’nun getirildiği öğrenildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kararının resmi olarak duyurulmasıyla birlikte İŞKUR’da devir-teslim yaşanacağı bildirildi.

LEVENT TUZCU KİMDİR?

Levent Tuzcu, 1976 yılında Çorum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çorum’da tamamladı.

1997 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olarak memuriyet hayatına adım attı. Oğuzlar ilçesinde öğretmenlik ve çeşitli okullarda idarecilik yapan Levent Tuzcu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yaptı.

2018 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı olan Tuzcu, bir süre İl Müdürlüğü’ne de vekalet etti.

İŞKUR İl Müdürü olarak görevlendirilen Tuzcu, evli ve üç çocuk babası.