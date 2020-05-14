İŞKUR’da 'Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri' başladı

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan; “"Ücretsiz izne ayrılan işçilerimiz için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının ödemeleri başladı." dedi.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan yazılı bir açıklama yaparak nakdi ücret desteği hakkında bilgi verdi. Şahan, “Bilindiği üzere Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamındaki kişilere izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan nakdi ücret desteği ödemesi yapılacaktır.” dedi.

Kimler Faydalanabilecek?

Ali Şahan; “17.04.2020 tarihi itibariyle işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15.03.2020 tarihinden sonra 4447 sayılı kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar kapsam dahilindedirler. Nakdi Ücret Desteği, 17/04/2020-17/07/2020 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan veya işsiz olarak geçen süreler için ödenecektir.”

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Ali Şahan; “Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için nakdi ücret desteği başvuruları “http://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işveren tarafından gerçekleştirilmektedir.

İşsizlik Ödeneğinden yararlanamayan işçiler için ise; 15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshi nedeniyle İŞKUR’a yapılmış işsizlik ödeneği başvurusu bulunup, ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin, ayrıca başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır. İşsizlik ödeneği başvurusu bulunmayan işsizlerin “https://esube.iskur.gov.tr” internet adresinden veya e-Devlet işsizlik ödeneği başvurusunda bulunması yeterlidir.”

Ödemeler Nasıl Yapılacak?

Ali Şahan; “Nakdi ücret desteği, ilgililerin işverenleri tarafından bildirilecek; IBAN/PTT şube gibi ödeme kanalları aracığıyla İŞKUR tarafından yapılacaktır. IBAN bildirilmemesi veya hatalı bildirim yapılması halinde ödemeler PTT/Banka şubelerinde yapılacaktır. Nakdi ücret desteği ödemeleri ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 8’inden itibaren yapılacaktır.

Nakdi ücret desteğini hak eden her bir kişi için yapılacak ödeme miktarı; 39,24 Türk Lirası olarak belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde edilen tutara tekabül eder.”



Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 12:09