İŞKUR’dan engellilere ve eski hükümlülere iş kurma fırsatı

İŞKUR’un, engelli ve eski hükümlü istihdamına yönelik 2. dönem hibe desteğine başvurular e-Devlet üzerinden başladı.

İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, yaptığı açıklamada Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun kararı çerçevesinde engellilerin kendi işini kurmaları yönünde 2. dönem proje başvurularının e-Devlet üzerinden başladığını ifade ederek, kurum olarak istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla çalışmalarının devam ettiğini, bu kapsamda bu güne kadar istihdamında güçlük çekilen engelli ve eski hükümlü toplam 45 kişiye kendi işini kurmaları yönünde destek verildiğini belirtti.

Başlatılan projelerin İŞKUR’un gözetimi ve denetiminde başarılı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Tuzcu, destek verilen kişilere ek olarak 2022 yılında da engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hayallerindeki projelerini gerçekleştirmeleri yönünde fırsat vereceklerini, aklında bir projesi olup da bu güne kadar maddi yetersizlik nedeniyle gerçekleştirme fırsatı bulamayan engelli vatandaşları hayallerini gerçekleştirmek üzere İŞKUR engelli ve eski hükümlü hibe desteklerine başvurmalarını beklediklerini ifade etti.

İŞKUR İl Müdürlüğünce 2022 yılında da desteklerin devam edeceğini kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşların başvurularının kurum internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) “Duyurular” bölümünde yayınlanan 2022/2 “Başvuru Rehberi” doğrultusunda e-Devlet üzerinden alınacağını kaydeden Tuzcu, “Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde ise eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile “Proje Başvuru Rehberi”nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz ve proje sahibine iade edilir. Proje kapsamında en fazla 65.000 TL kaynak tahsis edilecek olup, kaynak tahsis edilerek başlatılan projelerin üç yıl boyunca İl Müdürlüğünce takibi yapılarak üç yılın sonunda alınan demirbaşlar proje sahibine hibe edilecektir. Kurumumuz internet adresinde yayınlanmış “Başvuru Rehberi ve Başvuru Kılavuzu Formuna” göre e-Devlet üzerinden Kurumumuza sunulan projeler; kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan komisyonca uygun görülmesi sonrasında desteklenebilecektir”dedi.

Tuzcu, başvuru için gerekli olan şartları ise şöyle sıraladı:

“-İŞKUR’a engelli veya eski hükümlü kaydı olmak. Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğuna ilişkin “Sağlık Kurulu Raporuna” sahip olmak.

-18 yaşını tamamlamış olmak. Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak.

-İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak. Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak. Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak. İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek. Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak. (31.12.2020 öncesi yüz yüze eğitim ile alınan belgeler geçerli değildir.)

-Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak. Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak. Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulaması yapılacaktır.) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde -“Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Girişimcilik eğitim programı sertifikası (31.12.2020 öncesi yüz yüze eğitim ile alınan belgeler geçerli değildir.) Adli sicil kaydı sorgulama belgesi. Vergi Dairesinden proje başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge. Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgeler. Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörlerinde sunulacak projelerde, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” (İşletmesi olmayanların işletmesi olmadığına ilişkin yazıyı, pasif işletmesi olanların proje başvuru tarihinden geriye doğru son 1 yıl içerisinde işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığına ilişkin yazıyı eklemesi gereklidir.) Faaliyet alanı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği olan projelerde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesi. Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesi (sertifikası). Emekli olmadığını gösterir belge.”

İŞKUR Levent Tuzcu, iş kurma hayali olup da gerçekleştirme fırsatı bulamayan engellilerin ve eski hükümlülerin kurumumuz web sayfasında “duyurular” bölümünde yayınlanan “Başvuru rehberi ve Kılavuzu” doğrultusunda 10 Haziran 2022 tarihine kadar başvurularını yapmalarını gerektiğini dile getirerek, ayrıca bilgi almak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşları görüşmek üzere Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne beklediklerini belirtti. (Haber Merkezi)