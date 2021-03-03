İŞKUR’dan istihdam garantili kurs

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, istihdam garantili ‘Dokuma Konfeksiyon Makinacı’ kursu açacak.

25 kişilik açılacak kursun eğitimleri, Armina Konfeksiyon Tekstil’de verilecek. Haftada 6 gün süreyle verilecek eğitim, 10 Mart 2021 tarihinde başlayıp 3 ay sürecek.

Kursa katılma şartları: İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 18 -45 yaşında bay - bayan olmak, en az okuryazar olmak, öğrenci olmamak (Yükseköğretim ve Açık öğretim öğrencilerinin başvurusunda engel yoktur), İŞKUR'un Kurs, Toplum Yararına Programı (TYP), İşbaşı Eğitim Programı (İEP) programlarından son 6 ay içerisinde faydalanmamış olmak, emekli veya aktif sigortalı olmamak.

Son başvuru tarihi 8 Mart olan kurs için kursiyer seçimleri 9 Mart 2021 tarihinde saat 10.00’da Buharaevler Mahallesi Mahmutevler Caddesi numara 35/A adresinde yapılacak.

Kursa katılmak isteyenlerin son başvuru tarihine kadar İŞKUR İl Müdürlüğüne başvurmaları gerekecek. (Haber Merkezi)