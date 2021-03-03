İŞKUR’dan istihdam garantili kurs

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, istihdam garantili ‘Dokuma Konfeksiyon Makinacı’ kursu açacak.

İŞKUR’dan istihdam garantili kurs

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, istihdam garantili ‘Dokuma Konfeksiyon Makinacı’ kursu açacak.

25 kişilik açılacak kursun eğitimleri, Armina Konfeksiyon Tekstil’de verilecek. Haftada 6 gün süreyle verilecek eğitim, 10 Mart 2021 tarihinde başlayıp 3 ay sürecek.

Kursa katılma şartları: İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 18 -45 yaşında bay - bayan olmak, en az okuryazar olmak, öğrenci olmamak (Yükseköğretim ve Açık öğretim öğrencilerinin başvurusunda engel yoktur), İŞKUR'un Kurs, Toplum Yararına Programı (TYP), İşbaşı Eğitim Programı (İEP)  programlarından son 6 ay içerisinde faydalanmamış olmak, emekli veya aktif sigortalı olmamak.

Son başvuru tarihi 8 Mart olan kurs için kursiyer seçimleri 9 Mart 2021 tarihinde saat 10.00’da Buharaevler Mahallesi Mahmutevler Caddesi numara 35/A adresinde yapılacak.

Kursa katılmak isteyenlerin son başvuru tarihine kadar İŞKUR İl Müdürlüğüne başvurmaları gerekecek. (Haber Merkezi)

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