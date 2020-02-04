İŞKUR’dan işyeri ziyaretleri

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), ‘İstihdam Seferberliği’ kapsamında ziyaretlerine yeni yılda da devam ediyor.

İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan, Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işyerlerini ziyaret ederek İŞKUR'un sağladığı destekler hakkında bilgi verdi.

İlk olarak Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden İş Kulübü tarafından verilen eğitimler sonunda hazırladığı özgeçmişiyle Alapala Makina Gıda San. ve Tic. A.Ş.’de Kimya Mühendisi olarak işe yerleşen Kübra Tokmak’a iş hayatında başarılar dileyen İl Müdürü Şahan, yapmış oldukları işbirliğinden ve istihdama olan katılarından dolayı Alapala Makina İnsan Kaynakları Müdürü Hakan Bilgin’e Teşekkür Belgesi takdim etti.

Daha sonra işbaşı eğitim programı gerçekleştirilen Ganik Şekerleme firmasını ziyaret ederek, firma yetkilileriyle görüştü. İşbaşı Eğitim Programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi alan Şahan, İŞKUR’un sağladığı teşvik ve desteklerle ilgili firma temsilcilerini bilgilendirdi.

Son olarak Altan Makine’de işçilerle öğle yemeği yiyen İŞKUR İl Müdürü Şahan, işçiler ile yakından ilgilenerek sorunlarını dinledi. Çalışma hayatındaki hak ve sorumluluklarından bahseden Şahan, “İŞKUR olarak daima emekçilerimizin yanındayız, kapımız her zaman onlara açık.” dedi.

Fabrikanın üretim tesislerini de gezerek çalışanlarla bir süre sohbet edip kolaylıklar dileyen Şahan, firmaları ziyaret etmelerinin kendilerine mutluluk verdiğini belirterek, "Her sektörden firmalarımıza, fabrikalarımıza uğrayarak, üreten, istihdam sağlayan, ekonomiye katkı sunan iş insanlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Firmalarımızı ziyaret edip neler yaptıklarına birebir şahit olmak, taleplerini dinlemek ve daima yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bu aralar daha çok Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde devam eden İstihdam Seferberliği’ne ek istihdam sağlayarak destek olan firmalarımıza öncelik verdik. Bu bağlamda firmalarımıza teşekkür ediyoruz.” diye konuştu. (Haber Merkezi)