İŞKUR’dan kendi işini kurmak isteyenlere 50 bin TL hibe desteği

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan, İŞKUR’un engelli ve hükümlülere yönelik kendi işini kurmak isteyenlere 50 bin TL hibe desteği verdiğini açıkladı.

Kendi işini kurmak isteyen engellilere ve eski hükümlülere yönelik 2020 yılında 50.000 TL kadar işyeri kuruluş işlemleri desteği, işletme gideri desteği ve kuruluş desteği sağladıklarını aktaran Şahan; “Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlü vatandaşlara yönelik olarak hazırlamış oldukları projelerini Denetimli Serbestlik veya Koruma Kurulları üzerinden İl Müdürlüğümüze sunmaları ve projelerinin kabul edilmesi halinde uygun görülen projelere, verilen destek en fazla brüt asgari ücretin 15 katı tutarındadır. Bu rakam 2020 yılında 2943x15=44.145,00 TL’dir.” dedi

İŞKUR’un iş arayanlara yönelik hizmetlerini de açıklayan Şahan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü;

“İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerin, engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40'ından yoksun olduklarını belgeleyenleri engelli statüsünde kayıtları alınmaktadır.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenlerin eski hükümlü statüsünde kayıtları alınmaktadır.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra iş arayanlar, Kamu Kurumları veya Özel Sektör Firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere İnternet Şubesini kullanarak; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.

Kurumumuza kayıtlı iş arayanlar meslek edindirme kurslarına katılabilmektedirler. Meslek edindirme kursları işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan meslek edindirme ve geliştirme faaliyetlerimizdir.

Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla Kurumumuz tarafından İşbaşı Eğitim Programları düzenlenmektedir. 2019 yılında Çorum İlimizde istihdamı artırmak için 5106 kişi sanayicilerimize ve esnaflarımıza mesleklerini öğrenmek için işçi olarak desteklenmiştir.

İlk defa 2019 yılında uygulamaya başladığımız Sosyal Çalışma Programları, üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri programlardır. Program düzenlenebilecek alanlar ise doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi faaliyetleridir.”