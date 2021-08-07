İŞKUR’dan üniversite tercihlerine danışmanlık

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü meslek danışmanları, üniversite tercihi döneminde (5-20 Ağustos 2021) öğrencilere yardımcı olacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) olarak 2021 yılı üniversite tercih dönemindeki gençlerin, kariyer planlamasında önemli bir yer tutan doğru bölüm tercihine rehberlik etmenin kurumun temel görevleri arasında yer aldığı belirtilerek, “Doğru kişinin doğru işe yerleşmesi istihdam politikalarımızın odak noktasını oluşturmaktadır.” denildi.

Konuya ilişkin açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Bu kapsamda, Türkiye'de yükseköğretim sisteminin işgücü piyasası performansını değerlendirmek ve bu değerlendirmeleri baz alarak ülkemiz beşeri sermaye yapısını güçlendirecek politika tavsiyeleri üretilmesine destek olmak amacıyla T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından 2019 yılında Üni-Veri projesi hayata geçirilmiştir. Bu proje kapsamında Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alınan üniversite mezun bilgileri ile Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan çalışan bilgileri anonim hale getirilerek eşleştirilmekte ve kapsamlı mikro veri setleri oluşturulmaktadır. Söz konusu mikro veri setleri çeşitli istatistiksel yöntemler ve veri biliminin sunduğu modern araçlar kullanılarak analiz edilmektedir. Bu doğrultuda, üniversite lisans mezunlarımızın işgücü piyasası performansları "bölüm bazında" değerlendirilerek meslek seçimi yapma aşamasında olan gençlerin, lisans eğitimine devam eden öğrencilerin ve ilgili profesyonellerin kullanımına sunulmaktadır.

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Programı Atlası (YÖKAtlas) adıyla üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabileceği bir yazılım aracı geliştirilmiş ve öğrencilerin istifadelerine sunulmuştur. Bu yazılım, YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir bir referans kaynaktır.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu olarak özellikle üniversite tercihi döneminde (5-20 Ağustos 2021) Meslek Danışmanlarımız tarafından gerçekleştirilecek olan bireysel görüşme ve grup görüşmelerinde Kurumumuz resmi internet sitesinde dijital olarak da yayınlanan Meslek Seçimine Destek Dergisi (https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/yayinlar/) ve Meslek Bilgi Kitapçıkları'ndan (https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/is-ve-meslek-danismanligi/meslek-danismanligi/) faydalanılması; bununla birlikte, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan ÜNİ-VERİ (https://www.cbiko.gov.tr/projeler/uni-veri) ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Yükseköğretim Programı Atlası (https://yokatlas.yok.gov.tr/) gibi tercih robotu araçlarının , aynı zamanda meslek seçimi aşamasındaki öğrencilere ve sonrasında doğru işe yerleştirilmeye yardımcı olunması amacıyla www.iskur.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz 'Mesleki Yönelim Test Bataryası' öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin bilgi ve ilgi düzeylerini artırmak hedefleriyle çalışmalarını yapmaktayız.

İl Müdürlüğümüz meslek danışmanlığı birimimiz tarafından gerçekleştirilen hizmetlerimiz için tüm gençlerimizi kurumumuza bekliyoruz.”