İsmail Alapala’nın acı günü

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Çorumlu sanayici ve işadamı İsmail Alapala’nın kayınvalidesi Gülseren Özgen (83) vefat etti.

Alapala Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala’nın kayınvalidesi Gülseren Özgen, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul’da yaşamını yitirdi.

Kemal Sabuncu, Cemal Sabuncu, Selahattin Sabuncu, Raife Tütüncü, Nahide Kavukçu, Nazmiye Akaydın ve Fevziye Ebil’in kardeşi, Gülay Mevlütoğlu, Nuray Alapala, Tülay Özgen ve Alper Özgen’in annesi, İsmail Alapala ve Selim Mevlütoğlu’nun kayınvalidesi, Kenan, Adnan ve Aslan Sabuncu’nun halası, Mehmet Tütüncü’nün teyzesi Gülseren Özgen, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi saat 12.45’te Çorum Özel Hastanesi morgundan alınarak Ulu Mezarlık’a getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

HAKİMİYET, Gülseren Özgen’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.