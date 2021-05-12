İsmail Alegöz vefat etti

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Akşemseddin Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Celal Alegöz'ün ağabeyi, şoför esnafından İsmail Alegöz (79) vefat etti.

Çorum Valiliği çalışanlarından Mustafa Alegöz ile Şamlılar Döviz çalışanlarından Murat Alegöz'ün babası İsmail Alegöz, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi bugün saat 11.00'de Hıdırlık Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından dualarla toprağa verilecek.

HAKİMİYET, İsmail Alegöz' e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021, 10:13