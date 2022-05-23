İsmail Kahraman Çorum'da

TBMM 27. Dönem Başkanı İsmail Karaman bir dizi ziyaretler ve programlar için Çorum’a geldi.
Merzifon Havalimanı'na inen Karaman’ı Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Amasya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Süleyman Elmacı karşıladı.
Kahraman'ın Çorum'da Devlet Tiyatro Salonu'nda Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen programa katılacağı öğrenildi.