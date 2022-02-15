İsmail Kolağası hayatını kaybetti

M.BURAK YALÇIN

İsmail Kolağası (85) çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muzaffer Kolağası'nın eşi, Kolağası Otel sahibi merhum Seçkin Kolağası ve Serap Kurt'un babası, Cavit Kolağası ve Abdullah Kolağası'nın kardeşi, Ceyhun Kolağası'nın dedesi İsmail Kolağası vefat etti.

Merhumun cenazesi 16 Şubat Çarşamba günü ikindi namazına müteakiben Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2022, 20:22