İsmail Şanal'dan Aile Bakanı'na tepki

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, LGBT'lilere karşı İstanbul’da düzenlenen Büyük Aile Buluşması’nı “nefret söylemi” olarak değerlendiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a tepki gösterdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a “Aileyi korumak için kurulan bir Bakanlığın başında bulunanlar milletin ahlaksız oluşumlara karşı aileyi koruma refleksine nefret söylemi demesi zalimi mazlum, mücrimi masum gösterme ameliyesidir. Böyle bir anlayışla ne aileyi ne istiklali ne de istikbali koruyabiliriz” diye tepki gösteren Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İslam, cinsel hayatın, ancak evlenmeleri helal olan bir erkekle bir kadın arasında ve geçerli bir nikah akdine dayanan evlilik birliği içinde söz konusu olabileceğini açık ve kesin bir şekilde bildirmiştir. Bu meşru daire dışında kalan Sapkın ,Eşcinsel ilişkileri İslam’da haram olarak nitelenmiştir.Allah , insanın fıtratına yani yaratılış gereği sahip olduğu bedensel ve ruhsal öze aykırı her fiili yasaklamıştır.

“Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel! Allah’ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler.” (Rum, süresi) buyuruyor Cenab-ı Allah.

Bizi yaratan ve yaşatan Allah, insanı en güzel şekilde yaratmış,neslinin devamının da ancak meşru ve fıtrata uygun birliktelik olan nikahla ve bununla oluşan aile kurumu içerisinde olabileceğine hükmetmiştir.

Eşcinselliğin (LGBT) toplumumuzda yaşanan ve boyutu gittikçe büyüyen bir sosyal hastalığın toplumumuzun sosyal bütünleşmesinde , aile yapısında ve değer hükümlerimizde yapabileceği etkileri çok büyüktür.Problem ortaya konmadan, onun nasıl çözüleceği düşünülemez diyor uzmanlarımız.

Yani mevzu şu Eşcinsellik, aynı cinsten iki kişinin cinsel ilişkide bulunmasıdır.1970 lerde uzmanlar bu bir hastalıktır diyor. Homoseksüel davranışı anlayabilmek için, hastalığı, kendisini belirleyen psikofizyolojik ve toplumsal nedenlerle bir arada incelemek gerekir.

Dini ve tıbbı açıdan sıkıntılı bu hastalığa duyarlı olan,sahada mücadele veren iyi niyetli insanlara kulak verilerek,sonumuzun Lut kavmi gibi olmaması,hastalığın daha fazla yayılmaması için,yetkililer tarafından en kısa zamanda çalışma yapılması elzem olmuştur.”