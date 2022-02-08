İsmail Yıldız vefat etti

EROL TAŞKAN

Belediye Sebze ve Meyve Hali Personeli İsmail Yıldız (51) vefat etti.

Tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim e Araştırma Hastanesi’nde dün gece hayatını kaybeden merhumun cenazesi, bugün ikindi namazından sonra Ulu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta defnedilecek.

Yusuf ve Sadettin Yıldız’ın kardeşleri, Alihan ve Zehra Sultan Yıldız’ın babası, Ali Osman Tortumun eniştesi, Yaşar Tortum’un damadı İsmail Yıldız’ın vefatı başta İmam Hatip Camiası olmak üzere, başarıyla görev yaptığı İlimi Yayma Cemiyeti ve bir dönem yöneticiliğini yaptığı AK Parti camiası tarafından da üzüntüyle karşılandı.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.