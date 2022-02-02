İsmet Ceylan toprağa verildi

M.BURAK YALÇIN

Dün vefat eden AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’ın babası İsmet Ceylan bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun yıllar esnaflık yapan 85 yaşındaki İsmet Ceylan, bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören İsmet Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İsmet Ceylan’ın cenazesi bugün Yeşilyayla Köyü’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Vali Mustafa Çiftçi, Anayasa Mahkemsi üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, MHP Tokat Milletvekili Abdurrahman Başkan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2022, 16:18