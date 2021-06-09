İsmet Çıtak Esnaf Kefalet’e aday

İkinci Bahar Lokantası sahibi İsmet Çıtak, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde hizmet bayrağını daha da ileri taşımak için ekibiyle birlikte göreve talip olduklarını ifade eden İsmet Çıtak, daha dinamik ve heyecanlı bir yönetim anlayışıyla istişare kültürünü ve kolektif yönetim tarzını ön planda tutarak, esnaf ve sanatkarları merkeze alan bir anlayışla kooperatifi daha ileriye taşımak istediklerini vurguladı.

40 YILLIK YÖNETİME TEŞEKKÜR

40 yıldır kooperatifi yöneten mevcut yönetim kuruluna bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden İsmet Çıtak, "Güçlü Mali Yapı ve Adil Dağıtım’ ilkesiyle yola çıktıklarını söyledi.

Çıtak, "Kooperatifimizin esnaf kardeşlerimiz için ne kadar önemli bir kurum olduğu pandemi döneminde daha açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Esnafımıza bir can suyu niteliğinde olan kooperatifimiz kredi desteklerinin, özellikle içinde bulunduğumuz dönemler gibi zorlu dönemlerde daha etkin, adil ve hakkanî bir şekilde ulaştırılması, ihtiyaç sahibi esnafımızın yarasına merhem olması en temel hedefimizdir." diye konuştu.