İsmet Çıtak Lokantacılar’a aday

Çorum’un tanınmış lokantacı esnaflarından İsmet Çıtak, Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanlığına aday oldu. Çıtak, adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada, oda üyeleri ile yaptıkları istişareler sonucu ekibiyle birlikte göreve talip olduklarını belirterek, “Odamızı daha ileriye taşımak, kronikleşmiş sorunlarını çözmek, odamızı daha dinamik hale getirmek için elimizden geleni yapmak niyetiyle bu yola çıktık” dedi.

PROJELERİNİ TEK TEK SIRALADI

Üyelerin desteğiyle göreve seçilmeleri halinde ivedilikle yapmayı planladıkları projeleri de sıralayan İsmet Çıtak, şunları söyledi: “Personel özlük işleri ve işletme prensipleri hakkında önemli bir eğitim semineri düzenleyeceğiz. Mesleki aşçı, garson ve komi eğitimlerine ağırlık vereceğiz. Üyelerimizle birlikte haftalık tatil düzenlemesini yapacağız. Lokantacılar Federasyonumuzla birlikte hareket ederek yemeksepeti, getir, sodex gibi ulusal firmaların iskonto ve hizmet oranlarının düzenlemesini sağlayacağız. Ayrıca, Çorum mutfağı ve gastronomisinin tanıtımı ile coğrafi işaret, menşe ve mahreç gibi başlıca projelerimiz bulunmaktadır.”

MESLEĞİMİZİN ÖNEMİ BÜYÜK

Çorum mutfağının hakettiği yere gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Çıtak, “ “Tüm dünyada ve Türkiye’de önemi her geçen gün daha iyi anlaşılan mesleğimizin, sektörümüzün ve Çorum mutfağımızın hakettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Bunu yaparken kamu kuruluşları, STK’lar ve eğitim kurumları ile ortak çalışma prensibiyle hareket edeceğiz” diye konuştu.

SON SÖZÜ ESNAFIMIZ SÖYLER

Seçim çalışmaları kapsamında şahsına ve ekibine verilen destek için teşekkür eden Çıtak, “Genel kurulda esnaf ve sanatkârların hür iradeleriyle sandık başına giderek en güzel cevabı vereceğine yürekten inanıyorum. Genel kurulumuzun üyelerimiz başta olmak üzere şimdiden güzel şehrimiz Çorum’a hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.