İsmet Çıtak yeniden başkan

M.BURAK YALÇIN

Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası’nın olağan genel kurulu dün gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı seçimde geçmiş dönemlerde de oda başkanlığı yapan İsmet Çıtak 156 oy alarak Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası’nın yeni başkanı oldu. Mevcut başkan Burhan Balcı ise 143 oy da kaldı.

ÇESOB Toplantı Salonu’nda gerçekleşen genel kurula ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnaf odası başkanları ile çok sayıda oda üyesi katıldı.

Başkanlığını ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün yaptığı divan da Mustafa Özbayram, Lüfti Barut ve Abdullah Cihan görev aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yönetim-denetim raporları, gelir-gider bilançoları okunarak ibra edildi.

İbraların ardından ise seçime geçildi.

İki adayın yarıştığı seçimde geçmiş dönemlerde de oda başkanlığı yapan İsmet Çıtak 156 oy alarak Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası’nın yeni başkanı oldu. Mevcut başkan Burhan Balcı ise 143 oy da kaldı.

İsmet Çıtak’ın yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: “Ekrem Toydemir, Kemal Sakallı, Yusuf Akbay, Fevzi Çakmak, Turgay Keser, Davut Batman.”

Denetim kurulunda ise Mehmet Sürün, Ahmet Çifçi ve Cengiz Sel Kaya yer aldı.