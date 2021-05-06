İsmet hoca son maçına çıkıyor

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırıyor.

Edinilen bilgilere İsmet Taşdemir'in Cumartesi günü oynanacak Sarıyer maçı sonrası takımdan ayrılacağı öğrenildi. Bugün saat 15.00'da Başkan Fatih Özcan ile birlikte basın toplantısı düzenleyecek olan İsmet Taşdemir'in takımla son maçına çıkacağını açıklaması bekleniyor.

5 Kasım'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile oynanan maç ile Çorum FK'nın başında ilk maçına çıkan İsmet Taşdemir, Çorum FK ile 28 maça çıktı. İsmet hoca çıktığı 28 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.