‘İsrail demek terör demektir’

M.BURAK YALÇIN

AGD Üniversite Komisyon Başkanı Samet Erçetin, İsrail’in, Siyonizm’in eseri olan bir kötülük şebekesi olduğunu dile getirerek, “Bu kötülük şebekesi var olduğu günden beri tüm insanlığın baş belası olmuştur. İsrail demek soykırım, terör demektir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Gençlik Derneği(AGD) Çorum Şubesi İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara ilgili basın açıklaması yaptı.

PTT Merkez binası önünde gerçekleşen basın açıklamasına Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Hak-İş İl Başkanı Mustafa Köroğlu, Memur Sen İl Temsilcisi Ali Yıldız, İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Bektaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, AGD üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

AGD Üniversite Komisyon Başkanı Samet Erçetin, bir ırkın diğerlerinden üstün ve ayrıcalıklı olduğu tezi üzerine kurulan hiçbir ideolojinin insanlığa saadet getiremeyeceğini belirterek, “Tüm insanlık için değil de sadece bir aile ya da bir kavim için yaşamı kolaylaştırmayı ve güzelleştirmeyi düşünenler geri kalan insanlar için dünyayı cehenneme çevirirler” dedi.

Sapkın ideolojilerin en belirgin örneğinin Siyonizm olduğunu da ifade eden Samet Erçetin, “İsrail, Siyonist düşüncenin eseri olan bir kötülük şebekesidir. Bu kötülük şebekesi var olduğu günden beri tüm insanlığın baş belası olmuştur. Siyonist çeteler, 1917’den bugüne, 100 yılı aşkın bir süredir Filistin topraklarını kan gölüne çevirmiştir. İsrail demek, soykırım demektir, katliam demektir, vahşet demektir, terör demektir, zulüm demektir. İsrail demek, ifsat, bozgun ve fitne demektir. İsrail demek, işgal, yağma ve talan demektir. ABD güdümündeki bölge ülkelerin ve hükümetlerinin sessizliği ya da vurdumduymazlığı İsrail’in küstahlığına ve şımarıklığına zemin hazırlamaktadır” diye konuştu.

İsrail’in bu hafta içerisinde 30’a yakın Filistinliyi şehit ettiğini de hatırlatan Erçetin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Küstah ve şımarık İsrail, hafta içerisinde İslami Cihad Hareketi’nin komutanlarından Baha Ebu’l Ata’nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, saldırı da Baha Ebu’l Ata ve eşi Esma Ebu’l Ata şehit olmuşlardır. Kendi yaptığı saldırının yine Filistinlileri tehdit olarak gören İsrail abluka altından tuttuğu Gazze’yi bombalamaya devam etmiş, 30 kadar kardeşimiz bu bombardımanla şehit edilmiştir. 50 kadar kardeşimiz de yaralanmıştır. Küstah ve şımarık İsrail bunu hep yapmaktadır.

Başta Türkiye olmak üzere, İslam ülkelerinin ABD’yle olan bağımlılık ilişkileri İsrail konusunda ciddi adımlar atılmasına engel olmaktadır. İsrail ne sivil toplum kuruluşların basın açıklamalarından, ne de hükümetlerin kınamalarından rahatsız olmaktadır. Müslüman halkın “Kahrolsun İsrail” demesi de İsrail’i kahretmemektedir. İsrail’in hamasete karşı bağışıklığı vardır. Yapılması gereken en başta, her platformda Filistin Halkına ve Filistin mücadelesine destek vermeye devam etmektir. İsrail ve Siyonizm karşıtı tüm hareketlerin daha etkin ve daha organize olması için çaba sarf etmeliyiz. Tüm İslam ülkelerindeki hükümetleri İsrail konusunda daha sahici adımlar atmaya davet ediyoruz.

Bu coğrafyaya huzur ve barışı getirecek adımlar, ABD ve İsrail ile bir ve beraber olmakta değil, İslam ülkeleri ve ezilen diğer ülkelerle hak ve adalet ekseninde birlikteliktedir. Allah şahittir ki biz Filistinli şehitler ve yaralılar için üzerimize düşen uyarı vazifesini yaptık. Dualarımız odur ki tüm Müslümanlar ve tüm ezilenler, zulüm ve işgallere karşı birlikte hareket edebilmeyi başarırlar. Sözlerimi Merhum Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’ın şu sözleriyle bitirmek istiyorum; ABD’ye biat ederek İsrail’e karşı cihad yapamazsınız.”

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2019, 15:40