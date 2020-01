Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Yüzyılın Planı’ adını verdiği Ortadoğu barış planına tepki gösterdi.

Anlaşmayı yok saydıklarını ifade eden Sakınmaz, “Katil İsrail’in başkenti cehennemin dibidir. Terörist Trump ve Amerika, İsrail’e yardım etmek istiyorsa Güney Amerika’dan toprak versin, buna da itirazımız yoktur.” dedi.

“Bizim için Kudüs ve Mescid-i Aksa yeryüzünün ikinci mescidi, Müslümanlar’ın ilk kıblesi ve üçüncü harem-i şerifidir.” diyen Sakınmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Kudüs, Peygamber Efendimizin Beyt-ül Makdis'i, Osmanlı'nın Kudüs-ü Şerif'i, yeryüzü Müslümanları’nın kıyamete kadar göz bebeği, mukaddes davasıdır ve Filistin Müslümanlar’ın onurudur. Bütün kardeşlerimizi Filistin’e sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Yüzyılın anlaşması bardağı taşıran son damla olsun. Tüm İslam ülkeleri bu Siyonist zulme karşı birleşsin istiyoruz. İsrail’e karşı her saat başı kınama mesajı yayınlamanın bu yangını söndürmeye faydası olmadığı gibi her kınama sonrası İsrail’in zulmü maalesef artmaktadır. Laf değil icraat bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da, ABD ve İsrail ile bütün ilişkilerin kesilmesini, Filistin’e asker yollamasını, gereken her şeyin gözü kara olarak yapılmasını istiyoruz.”

Sakınmaz, açıklamasında ayrıca Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır dileyerek, “Aziz milletimize geçmiş olsun, Rabbim her türlü felaketten bizleri korusun, bir daha böyle acılar yaşatmasın inşaallah.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2020, 19:30