İşsizlik ödeneği almaya başladılar

FATİH BATTAR

Çorum’da Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada sendikaya üye oldukları iddiasıyla işten çıkarılan işçiler, 79 gün sonra işsizlik ödeneği almaya başladılar.

Konu ile ilgili Birleşik Metal İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada; “Kod-29’dan dolayı tazminatsız olarak işten çıkarılan işçilerimiz işsizlik ödeneğinden 79 gündür faydalanamıyordu. Sendikamızın İŞKUR’a yaptığı itirazlar sonucunda İşkur Müfettişleri incelemelerini tamamladı ve 90 işçinin Kod-29’dan işten çıkartılmasını yasalara ve mevzuatlara aykırı buldu. İşkur, üyelerimizin işsizlik sigortasından faydalanabilmeleri için gerekli düzeltmelerini yaptı ve karar işçilere SMS’le bildirildi. Bu kararla sendikaya üye olan işçilerin Kod-29’dan işten çıkarılmalarının hukuksuzluğu tescillenmiştir.” denildi.