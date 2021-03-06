İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır.

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemiz web sayfası www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

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