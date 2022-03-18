İstanbul Aydın Üniversitesi tam zamanlı akademik kadrolara 113 Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi, tam zamanlı akademik kadrolara 113 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacağı ifade edildi.

İlanda, Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerektiği belirtildi.

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