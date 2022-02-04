İstanbul'da kamu konutu satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 5 adet kamu konutunu ihale ile satacak.

Ataşehir Küçükbakkalköy, Kadıköy Erenköy, Kartal Orhantepe ve Üsküdar Selamiali'de bulunan konutların satış ihalesi, 18 Şubat 2022 tarihinde Açık Teklif Usulü ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara caddesi Hükümet Konağı sokak no:11, kat:1 Cağaloğlu, Fatih adresindeki ihale salonunda yapılacak.

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