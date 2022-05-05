İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü, İstanbul genelinde 36 adet gayrimenkulü ihale ile kiraya verecek.

Vakıf taşınmazları, belirlenen muhammen bedeller üzerinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar kiralanacak. İhalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacak. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecek.

İhale, açık teklif usulü ile 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 13.30'da İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacak.

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