İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademisyen alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademisyen alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili  hükümleri  ile  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim elemanı alacak.

Başvurunun  kabul  edilebilmesi  için  01.01.2021  tarihinden  itibaren  yürürlüğe  giren  Üniversitemiz  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönergesi’nin  24  üncü  maddesinde  istenen  şartların  yerine  getirilmesi  gerekmektedir.  Adayların,  anılan  yönerge  5  inci  maddesi  kapsamında  başvuru sırasında  “Öğretim  Üyesi  Kadrolarına  Atamalarda  ve  Akademik  Yükseltmelerde  Aranan  Koşulların  Sağlandığına  İlişkin  Bildirim  ve  Değerlendirme Formu”nu da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.
Başvurular Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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