İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden araç satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre İstanbul Rumeli Üniversitesi, 3 adet ikinci el taşıtı, İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 29. maddesine göre açık teklif usulüyle satacak.

İhale 17 Haziran 2022 tarihinde Üniversitenin Mehmet Balcı Yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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