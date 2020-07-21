İstanbul Sözleşmesi için yürüdüler

FATİH BATTAR

Çorum Kadın Meclisi dün İstanbul Sözleşmesi’nin korunması için Eşref Hoca Caddesi’nden Saat Kulesi’ne kadar yürüyüş yaptı.

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunun kadınların yaşam hakkını savunduğunu belirten Kadın Meclisi üyeleri dün Saat Kulesi’nde eylem yaptı.

Çorum Kadın Meclisi adına bir basın açıklaması yapan Aysel Güneş; “İstanbul Sözleşmesi’ni tartışmaya açmak, şiddetin önünü açmaktır.” dedi

İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasının bütün kadınların yaşam mücadelelerini yok saymak olduğunu ifade eden Güneş; “6284 daha erken yürürlüğe girseydi korunabilecek ve belki yaşayacak olan Ayşe Paşalı’nın, 23 kez şikâyette bulunmasına rağmen korunmayan ve öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın, Bütün kadınların mücadelesinde “ölmek istemiyorum” sözleri çınlayan Emine Bulut’un, kendi kanıyla onu yaralayanın adını yazan Nurtaç Canan’ın, kaybettiğimiz ya da büyük yaralarla hayatta kalmış olan bütün kadınların yaşam mücadelelerini yok saymaktır. Kadınları yok saymaktır.” diye konuşu

İstanbul Sözleşmesi’nin toplumsal cinsiyet eşitliğinin anahtar metni olduğunu söyleyen Güneş; “Kadınların, sadece kadın oldukları için uğradıkları bütün şiddet biçimlerine son vermek üzere imzalanmış bir uluslararası sözleşmedir. Sözleşme, eşitsizliğe son vermek, kadına yönelik şiddetin her türlüsünü önlemek, kadınları yaşatmak için kamunun yapması gerekenleri tek tek anlatır, çözüm gösterir. Yaşam için, eşitlik için, özgürlük için bizim yol haritamızdır. İstanbul Sözleşmesi her türden ayrımcılığı önler, kadınların kendi hayatları hakkında karar vermelerini, hayır diyebilmelerini, şiddetsiz yaşayabilmelerini güvence altına alır. Herhangi birinin toplumsal cinsiyet kimliği ya da cinsel yönelimi nedeniyle şiddete maruz kalmasını, ayrımcılığa uğramasını engeller. Kadınları korur, gerçek adaleti sağlamak için gerekli süreçlerin hem soruşturma hem de yargılama süreçlerinde etkin ve doğru işletilmesini sağlar. Eşitliği sağlayacak politikaları geliştirip uygulayarak toplumsal cinsiyete dayalı şiddet gerçekleşmeden önce önlemek için gerekli mekanizmaları işletme yükümlülüğü getirir. İstanbul Sözleşmesi’nin yok sayılması, onun iç hukuktaki yansımasının, 6284’ün yok sayılmasıdır; bugüne kadar sayamayacağımız kadar kadını ölmekten kurtaran, etkin uygulansaydı daha da fazla kadını kurtaracak olan yasanın, yaşam şifremizin yok sayılmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Güneş, kadın cinayetlerini durdurmak için, kadına yönelik şiddete son vermek için, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284’ün etkin uygulanması şart olduğunu sözlerine ekledi.