İşte kura sonuçları!

Çorum Belediyesi'nce 6.5 ay süreyle istihdam edilecek 61 kişi için dün canlı yayınla kura çekimi gerçekleştirilmişti.
Çorum Belediyesi kura sonuçlarını yayınladı
İŞTE MÜLAKATA ÇAĞRILACAK O 180 KİŞİ;
Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2020, 13:22
Çorum Belediyesi'nce 6.5 ay süreyle istihdam edilecek 61 kişi için dün canlı yayınla kura çekimi gerçekleştirilmişti.
Çorum Belediyesi'nce 6.5 ay süreyle istihdam edilecek 61 kişi için dün canlı yayınla kura çekimi gerçekleştirilmişti.
Çorum Belediyesi kura sonuçlarını yayınladı
İŞTE MÜLAKATA ÇAĞRILACAK O 180 KİŞİ;
Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2020, 13:22