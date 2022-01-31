İşten çıkarılan 14 kişi belediye önünde eylem yaptı

FATİH BATTAR

Çorum’da ULAŞ A.Ş tarafından işten çıkarılan otobüs jetonu dolum görevlisi 14 kişi belediye binası önünde eylem gerçekleştirdi.

Çorum Belediyesi ile ULAŞ A.Ş’nin anlaşması sonucu kış gününde işsiz kaldıklarını belirten 14 işçi, eski görevlerine geri dönmek istiyor.

10 yıldır ULAŞ A.Ş bünyesinde çalıştığını belirten otobüs jeton dolum görevlisi Mehmet Aykaç, kış gününde işsiz kaldıklarını söyledi.

Aykaç; “Geçtiğimiz günlerde belediye yeni bir sistem kurarak 18 otobüs satın aldı. Bu sistemde biz devre dışı kaldık. Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile görüştük ama bir sonuç alamadık. Ben 3 tane çocuk okutuyorum. 2 tanesi üniversite okuyor, diğeri ise lisede okuyor. Bu ay yol paralarını yatırdım gelecek ay ne yapacağım. Bizi kimse dinlemiyor.” dedi

2 üniversite mezunu olmasına rağmen işsiz kaldığını belirten Caner Öztürk ise yetkililerin sorunlarını çözmesini istediklerini ifade ederek;

“Biz sadece hakkımızı arıyoruz. Bizim içimizde 10-12 yıllık çalışanlar var. Bir anda kapı dışarı kaldık. Derdimizi anlatmaya çalışıyoruz ama bize ‘Siz bizim muhatabımız değilsiniz’ diyorlar. Ortada kaldık, mağdur olduk. Bu insanlar bu ay ne yiyip içecekler. Ailelerine nasıl bakacaklar. Ben iki üniversite mezunuyum. İşe alınan kişiler lise mezunu olduğunu ben anlatmama rağmen bana ‘Benim aldığım elamanı sorgulayamazsın’ diyorlar. 2 üniversite diplomam var, devlet bu diplomaları bana niye verdi? Bu diplomalar bir işe yaramayacaksa vermesin. 8 yıldır şirket bünyesinde çalışıyorum. Bugüne kadar hiçbir problemim olmadı. Bize ‘ Halk sizden memnun değildi’ diyorlar. Biz kimi mağdur etmişiz? Bugün benim yerime lise mezunu adamı aldılar.” şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı üzere toplu ulaşım hizmetleri ile ilgili Belediye yönetimi ve Ulaş A.Ş. arasında orta yol bulunmuş, 29 hatta çalışan 64 otobüsten 18’ini ve sistemin tümünü belediye satın almıştı.

Belediyenin satın almasının ardından geçtiğimiz günlerde belediye 30 otobüs şoförü ve 20 meslek elemanı ilanına çıkmış ve başvurular sonucu otobüs şoförü adaylarını ve meslek elamanı adaylarını mülakata sokmuştu.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2022, 15:33