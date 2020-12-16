‘İşten çıkarma yasağı istisnasız bir şekilde uygulanmalı’

FATİH BATTAR

DİSK Genel Sekreteri ve Metal- İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Çorum’da Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir metal fabrikasında ‘sendikaya üye oldukları’ iddiasıyla işten çıkarılan işçilere destek verdi.

Kadeş Meydanı’nda işten çıkarılan işçilerle bir araya gelerek yanlarında olduklarını belirten Serdaroğlu, işçilerin geri alınana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Fabrikanın, işçilerin en doğal anayasal hakkı olan sendikaya üye olma hakkını kullanmasını hazmedemeğini belirten Serdaroğlu, kış gününde evine ekmek götürmeye çalışan babaların işsiz kaldığını ifade etti.

Hükümetin pandemi döneminde hiçbir işçi çıkarılamayacak sözüne rağmen fabrikanın sırf sendikaya üye olduğu gerekçesiyle işçi kıyımı yaptığını kaydeden Serdaroğlu; “Türkiye 1 yıldır pandemi belası ile karşı karşıya. 1 yıldır fabrikalarda Koronaya rağmen işçiler çarklar dönsün diye olumsuzlar şartlarda evine ekmek götürmek için mücadele ediyor. Pandemi döneminde siyasi iktidardan taleplerimiz oldu. İşten çıkarmalar yasaklansın, Kısa Çalışma Ödeneği alınma şartlarını kolaylaştırın dedik ama malesef bugün ekonomiye zarar gelmesin diye işçileri düşünmüyor. 2 milyon kişi bugün ücretsiz izinlerle karşı karşıya. 3.5 milyon insan Kısa Çalışma Ödeneği alıyor. İşsizlik Fonu’nda biriktirilen 140 milyar liranın sadece 6-7 milyar lirası işçilere aktarıldı geriye kalanlar ise patronlara teşvik olarak verilmiş. Bu ülkede demokrasi varsa insanaların demokratik haklarına saygı gösterilmeli. Bu arkadaşlar genel ahlak kurallarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle çıkarılmış. Sendikaya üye olmak ahlaksızlık mıdır? Bugün Çorum’da Vali bey ile, siyasi parti il başkanları ile görüştük. Herkes bizim haklı olduğumuzu biliyor ama kimse ne yapacağını bilmiyor. Çorum’da 90 tane insan sendikaye üye oldu diye işten çıkartılıyor ve herkes şaşkın vaziyette bekliyor. Bize yetki verildiği gün fabrika yetkilileri ile görüştüm. Bana; ‘Ben fabrikada işçilerin sendikalı olmasını istemiyorum. Benden izin almadılar. Pazartesi günü fabrikada kıyım yapacağım.” dedi. Türkiye’de hiçkimse yasaların üstünde değildir. Bana ben onların babasıyım. Ben onlara ev alıyorum, düğünlerine gidiyorum, altın veriyorum diyor ama hiçte öyle değilmiş. Bu insanların kanında %40’ın üzerinde kurşun var. Bu insanlar kanser olacak. Bu insanlar hastaneye kurşunlarını ölçtürmeye gittiklerini maaşları kesiliyor. Nerede sizin babalığınız? Bu insanlar eylem yaptığı için verimsiz olduğu için işten çıkarıldı diyorlar. 10 yıldır fabrikada çalışıyor bu insanlar 10 yıl sonra çalışma bakanından yetki alındığı zaman mı verimsiz olduklarını farkettin.” şeklinde konuştu