İstihdam garantili kurs

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından istihdam garantili ‘Dokuma Konfeksiyon Makineci’ mesleğinde kurs açılacak.

Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Yılkon Konfeksiyon’da verilecekkursa 25 kişi katılabilecek. Eğitimler haftada 6 gün verilecek.

Kursa Katılma Şartları:

-İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 18 -39 yaşında bay-bayan olmak, en az okuryazar olmak, öğrenci olmamak (Yükseköğretim ve Açık öğretim öğrencilerinin başvurusunda engel yoktur), İŞKUR'un Kurs, Toplum Yararına Programı (TYP), İşbaşı Eğitim Programı (İEP) programlarından son 6 ay içerisinde faydalanmamış olmak, emekli veya aktif sigortalı olmamak.

-Son başvuru tarihi 15 Ağustos 2021 olan kurs için kursiyer seçimleri 16 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.00’da İŞKUR İl Müdürlüğünde yapılacak.

-Kursa katılmak isteyenlerin, son başvuru tarihine kadar İŞKUR İl Müdürlüğüne başvurmaları gerekecek.